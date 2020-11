Helft van ziekenhuizen in regio stelt opnamestop in voor coronapatiënten

Vier van de acht ziekenhuizen in de regio hebben momenteel een opnamestop ingesteld voor coronapatiënten. Dat bevestigt het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). Het gaat om het Maasstad Ziekenhuis en het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam, het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel en het Albert Schweitzer in Dordrecht. De opnamestop geldt in sommige ziekenhuizen mogelijk de hele nacht. "Dit is echt een ernstige situatie", zegt een van de woordvoerders.

De opnamestop in het Maasstad Ziekenhuis geldt sinds maandagmiddag 17:30 uur, meldt een woordvoerder. Niet-coronapatiënten met andere spoedeisende klachten kunnen dus nog wél terecht.

Ook het IJsselland Ziekenhuis heeft sinds het begin van de avond een opnamestop. Zowel de intensive care als de speciale corona-afdelingen van het ziekenhuis zijn overvol, zegt de woordvoerder. Daarnaast speelt het hoge ziekteverzuim onder het personeel een belangrijke rol.

Het derde ziekenhuis dat momenteel een opnamestop heeft, is het Albert Schweitzer in Dordrecht. "Die stop zit in het feit dat er op de SEH meerdere patiënten liggen te wachten die moeten doorstromen naar ziekenhuisbedden, terwijl die er niet zijn", meldt de woordvoerder van het Dordtse ziekenhuis. "Naar verwachting zullen sommigen komende nacht op de SEH moeten slapen, omdat we hen de komende uren niet elders kunnen plaatsen."

De directeur van het Ikazia Ziekenhuis bevestigt dat ook dit ziekenhuis een opnamestop heeft ingesteld sinds 19:00 uur. Die geldt tot in ieder geval 23:00 uur.



Volgens de veiligheidsregio wordt per uur bekeken of de andere ziekenhuizen weer patiënten kunnen ontvangen.

De afgelopen tijd is het vaker voorgekomen dat ziekenhuizen een opnamestop instelde of de SEH moesten sluiten. Het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht ging vorige week zelfs over op een opnamestop van 24 uur, vanwege een tekort aan bedden en een te hoog ziekteverzuim onder het personeel.



Het Beatrix Ziekenhuis in Gorinchem laat weten dat daar momenteel geen opnamestop geldt. "Maar we zetten ons schrap", zegt een woordvoerder.