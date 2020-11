Jonge man in elkaar geslagen en beroofd in Zwijndrecht

Een 24-jarige man is in Zwijndrecht op brute wijze beroofd. Zondagavond werd hij door een groep jongens in zijn gezicht geslagen en vervolgens geschopt toen hij op de grond lag. Zijn telefoon, portemonnee en autosleutels zijn meegenomen.

Het slachtoffer werd toegetakeleld nadat hij via sociale media en afspraak had gemaakt. Dit gebeurde rond 19:30 uur nabij de Parklaan, waar hij met flink letsel is blijven liggen. Volgens de politie is hij mogelijk buiten bewustzijn geweest. Hij is later in het ziekenhuis behandeld.

Het is niet bekend door hoeveel personen het slachtoffer is mishandeld. Het groepje is ervandoor gegaan. De politie zoekt naar getuigen.