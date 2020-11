Overvallen Barendrechter achtervolgt zelf de daders; politie pakt twee verdachten op

Een man is maandagavond op straat voor zijn huis overvallen in Barendrecht. Aan de Noordersingel werd hij door twee verdachten bedreigd met een nepwapen en moest zijn spullen afgeven.

Het slachtoffer kwam thuis en werd bedreigd toen hij uit de auto stapte. Volgens de politie is het gebruikte wapen een balletjespistool. Het slachtoffer zette zelf rennend de achtervolging in op het tweetal waardoor één van de verdachten in de sloot terecht kwam. De automobilist heeft bij deze sloot op de politie gewacht.

De politie zocht met een helikopter naar een tweede verdachte. Deze 16-jarige jongen is inmiddels opgepakt. Ook is een deel van de gestolen spullen teruggevonden.