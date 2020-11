Ziekenhuisdirecteur liep een dag mee op de IC: 'Petje af, dacht ik'

Net zoals voor vele ziekenhuizen is het ook voor het Franciscus Gasthuis en Vlietland in Rotterdam en Schiedam al vijf voor twaalf geweest tijdens deze tweede golf van de coronacrisis. Om goed te kunnen voelen hoe de crisis in haar ziekenhuis er precies uitziet, liep directeur Marjolein Tasche een dag mee op de IC. "Ik dacht: wow, petje af."

Tasche gebruikt het woord indrukwekkend om haar ervaring bondig te beschrijven. "Je ziet hoe zwaar het werk is en je ervaart de enorme inzet van de medewerkers. En het is me opgevallen dat de coronapatiënten echt heel ziek zijn. Die hebben veel zorg nodig."

Op Radio Rijnmond vertelt de directeur hoe haar ziekenhuis er momenteel voor staat. Op dit moment kunnen er tot negentig coronapatiënten terecht op de beschermde cohortafdelingen. Die zijn de laatste dagen ook vol.

"Afgelopen vrijdag werd het echt nauw toen wij het hoogtepunt bereikten. Er moesten al patiënten worden uitgeplaatst en we hebben één iemand opgevangen op een IC-noodbed."

Als Tasche naar de dagelijks RIVM-cijfers kijkt, ziet ze nog geen kentering aankomen. "De cijfers vlakken misschien wat af, maar dat betekent nog niets. De toename in ziekenhuizen gaat altijd nog een dag of tien door."

Afschalen reguliere zorg

Een volgende stap om meer coronapatiënten plek te bieden, is wederom het afschalen van de reguliere zorg. De ziekenhuizen in de regio zijn druk bezig met het bespreken van de scenario's. Het nadeel van deze optie is volgens Tasche dat het 'ongelofelijk zwaar' is voor haar personeel.

"Het personeel werkt de hele dag volledig beschermd. Zelfs een slokje drinken kan niet, omdat je dan een beker kunt besmetten." Het ziekteverzuim in het Franciscus Gasthuis en Vlietland is volgens haar van een gemiddelde 4,5 procent opgelopen tot 8 procent. [aticle:200071:Ziekenhuizen willen door met reguliere zorg: 'Hulp leger is welkom']

Een situatie als deze is volgens Tasche dus niet lang vol te houden. "Een kentering is echt noodzaak. Ik hoop dat er snel nieuwe maatregelen komen en dat iedereen zich eraan houdt."

Maandagavond werd bekend dat het Franciscus Gasthuis in Rotterdam een van de vijf ziekenhuizen in de regio is waar momenteel een opnamestop voor coronapatiënten is ingevoerd.