Alles in gereedheid voor berging ontspoord metrostel Spijkenisse

De sloot is gedempt, de platen zijn neergelegd en de kraan is gearriveerd. In Spijkenisse wordt maandagavond alles in gereedheid gebracht om het metrostel dat door een stootblok heen reed en momenteel meters boven de grond op een kunstwerk bungelt, te bergen. Die klus begint dinsdagochtend niet voor 06:30 uur.