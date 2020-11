Wijkagent en opa bundelt zijn avonturen in een kinderboek

Als wijkagent in Portland en Poortugaal maakte Jan Waasdorp tot nu veel mee. Inmiddels is hij ook opa geworden en dat bracht hem op een idee. Hij klom in de pen een schreef een kinderboek vol politieavonturen. Het eerste exemplaar van 'Cocci met Jan de politieman' is in ontvangst genomen door burgemeester Jolanda de Witte van de gemeente Albrandswaard.

In het boek beleeft lieveheersbeestje Cocci allerlei avonturen met politieman Jan. Volgens Waasdorp is dit een leuke manier om over zijn werk bij de politie te vertellen. De tekeningen in het boekje zijn gemaakt door kinderen van basisschool De Grote Reis in Albrandswaard. Deze leerlingen krijgen binnenkort bezoek van de schrijver.

Goed doel

Het boek zorgt niet alleen voor leesplezier bij kinderen. Er is namelijk ook een goed doel gekoppeld aan het schrijfproject van de wijkagent. De opbrengst gaat in zijn volledigheid naar stichting Het Vergeten Kind.

"Tijdens mijn werk kom ik helaas regelmatig in aanraking met kinderen die opgroeien in een onveilige of instabiele thuissituatie. Soms kan ik iets voor deze kinderen betekenen, op andere momenten roep ik de hulp in van een andere hulpverleningsinstantie," schrijft Waasdorp.

De burgemeester is trots op de productie van het kinderboek. "Het is een prachtige Albrandswaardse creatie en ik hoop dat veel kinderen kennis maken van de avonturen van Cocci en Jan."