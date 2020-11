Burgemeesters in Veiligheidsberaad willen jaarwisseling zonder vuurwerk vanwege corona

De 25 burgemeesters in het Veiligheidsberaad zijn positief over een vuurwerkverbod tijdens de komende jaarwisseling. Ze steunen daarmee de wens van de beroepsvereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) en politiebond ACP. In het Veiligheidsberaad zitten de voorzitters van alle veiligheidsregio's, waaronder burgemeesters Wouter Kolff (Dordrecht) en Ahmed Aboutaleb (Rotterdam).

"Een verbod kan de druk op ziekenhuizen, zorgpersoneel en hulpverleners wat verlichten", zegt Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het Veiligheidsberaad. Hij doelt daarmee op de coronacrisis en de extra capaciteit die voor vuurwerkslachtoffers nodig zou zijn. Eerder dit jaar pleitte het Veiligheidsberaad ook al voor een totaalverbod.

De Rotterdamse gemeenteraad heeft het afsteekverbod in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) laten vastleggen. Het was daarmee de eerste grote gemeente in Nederland. Inmiddels geldt ook in vijf andere gemeentes een totaalverbod op vuurwerk.



GroenLinks en Partij voor de Dieren hebben een initiatiefvoorstel ingediend over een tijdelijk verbod op de verkoop van bijna alle soorten vuurwerk. De Tweede Kamer debatteert dinsdag over het voorstel. Het is niet duidelijk of er een politieke meerderheid is voor een algeheel vuurwerkverbod dit jaar.