Rotterdam biedt sneller hulp bij betalingsproblemen

Een groot aantal Rotterdammers trekt nog steeds niet op tijd aan de bel voor schuldhulpverlening. Verwacht wordt dat meer inwoners door de coronacrisis te maken krijgen met schulden.

De gemeente werkt al jaren met de woningcorporaties samen om huisuitzettingen te voorkomen. Sinds het begin van de coronacrisis is landelijk met de corporaties afgesproken geen huisuitzettingen als gevolg van betalingsachterstanden te doen, maar coulant te zijn en te zoeken naar betalingsoplossingen met huurders. Een keerzijde hiervan is dat huurachterstanden en eventuele andere schulden kunnen blijven oplopen, zonder dat mensen hulp zoeken.

"Door de coulance tijdens de coronacrisis zien we de huurachterstanden weer oplopen. Tijd om actie te ondernemen", zegt wethouder Michiel Grauss (armoede en schulden). "Het waarschuwen van Rotterdammers met een huurachterstand dient als wake-up call en om hen te stimuleren hulp te zoeken en te aanvaarden.”

Snellere hulp

De gemeente en de corporaties zoeken nu sneller contact met de mensen die betalingsproblemen hebben. "De corporatie gaat sneller naar de huurder met betalingsproblemen en schakelt ons ook sneller in om mensen écht uit de problemen te halen. Als ze bijvoorbeeld een uitkering hebben, zorg dan dat de huur via die uitkering direct betaald wordt."

Ook scholen wordt gevraagd nog beter op armoede te letten en het te melden. Bij veertig scholen in Rotterdam is er een proef waarbij de school dertienduizend euro te besteden krijgt. Dat kan gebruikt worden voor het trainen van medewerkers om armoede te herkennen, maar ook om gezinnen die in de moeilijkheden zitten bijvoorbeeld een laptop voor de leerling te geven of een wifi-hotspot.

Tekst gaat verder onder de video



Rotterdam, de schuldenhoofdstad

Het Bureau Krediet Registratie (BKR) maakte kort geleden bekend dat nergens in Nederland zoveel mensen een probleem hebben met het betalen van de rekeningen als in Rotterdam en Schiedam. Van de honderd Rotterdammers hebben er elf betalingsproblemen.

Chris Maarsen is schuldhulpverlener voor de gemeente in Rotterdam-Noord. Hij is ook een ervaringsdeskundige. Door de financiële crisis van tien jaar geleden raakte hij zelf in de problemen. Nu deelt hij zijn kennis om anderen te helpen.

Tekst gaat verder onder de video



Maarsen ziet de laatste maanden dat er steeds meer ondernemers in de problemen komen. "We zien een toename van ZZP'ers en ex-ondernemers. Veel meer dan voorheen. Een kwart van mijn cliënten is ondernemer geweest. Dat is veel meer dan voorheen. Toen waren het er één of twee".