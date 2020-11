Expert werkgeluk: 'Klagen mag, maar blijf er niet in hangen'

Het is herfst, we leven in een pandemie en we hebben te maken met veel coronamaatregelen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ons werkgeluk niet (verder) afneemt tijdens de coronacrisis? Werkgelukexpert Maartje Wolff geeft tips.

Het belangrijkste volgens haar is om niet te blijven hangen in negativiteit. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want het zit in ons natuurlijke gedrag. "Je hersenen zijn geprogrammeerd om negatieve emoties langer vast te houden dan positieve. Dit was vroeger toen we nog in steppes leefden, handig om te overleven. Het is dus makkelijk om onze aandacht naar negatieve emoties te verleggen."

Nu blijkt dat mensen van nature door een grijze bril kijken, blijft de vraag wat je hieraan kunt doen. "Dit realiseren helpt al. Train je hersenen om alles wat neutraler te zien. Stap één is dus ervan bewust zijn dat er ook veel positieve dingen zijn."

Ook heeft Wolff tips voor op de werkvloer. Want een baas kan niet zomaar voor werkgeluk zorgen volgens haar. "Je moet het met elkaar doen. Geef elkaar de ruimte om even je hart te luchten." Praktisch kan dit volgens Wolff zo uitgevoerd worden. "Maak bijvoorbeeld met je collega’s een echt klaagmuurtje. Stort per dag een kwartier je hart leeg bij elkaar, kijk wat je eraan kunt doen en zet er weer een streep onder."

Door het bij een kwartier klagen te houden, kun je volgens Wolff voorkomen om langer in de negativiteit te blijven hangen. "Daar word je niet gelukkig van." De werkgelukspecialist heeft ook tips om je buiten werktijd beter te voelen. "Ik wandel voor het werken en houdt ook vergaderingen wandelend. Na werk ga ik een uurtje sporten. Zo ga je je negatieve emoties tegen."

Tot slot helpt het volgens Wolff om minder (snel) over anderen en over jezelf te oordelen. "Het is een moeilijke periode voor velen. Ik zie het overal om me heen. Dus oordeel niet te zwaar over je eigen negatieve gevoelens."