KIJK LIVE MEE: berging van ontspoorde metro Spijkenisse; geen hijswerk voor het middaguur

De berging van een metrostel in Spijkenisse gaat niet voor 12:00 uur beginnen. Dat heeft de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond laten weten. "We nemen de tijd. Dit moet heel goed uitgevoerd worden."

De hijsklus zou eigenlijk rond 08:00 uur beginnen, werd eerder doorgegeven, maar voorlopig zijn alleen voorbereidingen getroffen. De komende uren worden er nog spullen naar boven gebracht, waar het metrostel ligt.

Aan het begin van de middag neemt de wind in kracht toe. "Maar dat maakt niet uit", gaat de woordvoerder van de brandweer verder. "Zodra het metrostel vastgemaakt is, heeft de wind daar geen invloed meer op."

Het metrostel kwam bovenop een kunstwerk terecht, doordat de metro op het eindstation in De Akkers door het stootblok is gereden. Het metrostel hangt nu metershoog boven de grond. De beelden gingen de hele wereld over.



Rijnmond volgt de de hijsklus op de voet. De beelden zie je hier: