Rotterdammer in New York: 'Sfeer rondom de presidentsverkiezingen is gespannen'

Het is een spannende dag voor de Amerikanen en ook de rest van de wereld kijkt geïnteresseerd mee. Ook voor Rotterdammer Jeroen Sikma, die al zes jaar als grafisch ontwerper in New York werkt. Want wie gaat vandaag de verkiezingen winnen. Wordt het Joe Biden of toch nog Donald Trump?

"De sfeer is erg gespannen", zegt Sikma vanuit The Big Apple. "Er zijn protesten aangekondigd, maar in New York zijn er geen Trump-aanhangers, hier wordt op de Democraten gestemd. De spanning heeft vooral te maken met de vraag of Trump herkozen wordt."

Sikma mag zelf niet stemmen, omdat hij de Amerikaanse nationaliteit nog niet bezit, maar dat maakt het niet minder spannend voor hem. "New York heeft het Trump niet makkelijk gemaakt in de afgelopen jaren. Hij woonde jarenlang in New York, werd achterna gezeten door justitie." Justitie onderzocht 'mogelijk grootschalig en langdurig crimineel gedrag' bij de Trump Organization.

"De vraag is wat hij met deze stad doet als hij herkozen wordt", zegt Sikma. "Die vraag spookt dus ook door mijn hoofd. Maar ik ben blij dat ik vandaag veel te doen heb, waardoor ik niet de hele dag bezig hoef te zijn met de verkiezingen."

Voor de uitslag zal hij wel klaarzitten. "Normaal gesproken volg je de uitslagen in een café met vrienden, maar dat zit er nu niet in vanwege de corona. We hebben er ook aan gedacht om het bij een van de vrienden thuis te kijken, maar dat doen we ook maar niet. Het is niet super gezellig, maar het wordt dus thuis op de bank naar de uitslag kijken. De vraag is niet alleen wie de verkiezingen gaat winnen. Het is vooral vraag of we de democratie mogen behouden na dinsdag."