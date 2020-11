Dierenambulance nog steeds wanhopig op zoek naar donateurs om uitzetting te voorkomen

De tijd begint steeds meer te dringen voor de Rotterdamse Dierenambulance. De noodlijdende stichting heeft nog vier weken de tijd om 35 duizend euro bij elkaar te krijgen, anders moeten ze de locatie aan de Cartesiusstraat in Rotterdam per 1 december verlaten.

Joke Boot is trots dat ze al 140.000 euro zelf hebben opgehaald, maar dat laatste beetje is heel lastig. "Ze zeggen wel eens de laatste loodjes wegen het zwaarst, maar dat is ook zo in dit geval."

Daarbij speelt de uitbraak van het coronavirus een grote rol. Veel potentiële sponsoren zitten krap bij kas en kunnen niet zomaar een donatie ophoesten. "Zij hebben het heel zwaar. Het moet bij de burgers vandaan komen."

Opknappen

De Rotterdamse Dierenambulance krijgt steun vanuit Leefbaar Rotterdam. Raadslid Benvenido van Schaik dient tijdens de begrotingen van november een motie in voor 50 duizend euro.

"Voor 35 duizend euro kunnen ze dit pand nodig, maar dat is niet genoeg.", vertelt Van Schaik. "Ze hebben nog 15 duizend euro extra nodig voor het opknappen van het pand. Dubbelglas zou fijn zijn. Er blijft geen cent aan de spijker zitten die hier vertimmerd moet worden. Wethouder Wijbenga hoeft alleen maar te zeggen dat dit een goed plan is en dan gaan we deze mensen gewoon helpen."

Boot blijft positief: "Ik blijf hopen dat het ons gaat lukken."