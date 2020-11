Politiekdeskundige over lockdown: 'Rutte moet gewoon strenger optreden'

Krijgen we nou een lockdown of niet? Het kabinet hakt vandaag de knoop door over strengere maatregelen om het coronavirus in te dammen. Zo zouden bioscopen, bibliotheken, dierentuinen, musea, pretparken en theaters twee weken dicht gaan.

Maar NOS-verslaggever Ewoud Kieviet zegt dat er nog discussie over is. "Het is minder duidelijk dan vorige keren", legt Kieviet uit. De sluiting gaat om plaatsen waar je met dertig mensen of meer samen mag zijn. Het aantal mensen dat buiten mag zijn, wordt beperkt van vier naar twee personen. Ook het aantal mensen dat bij een bruiloft of uitvaart mag zijn, gaat terug. Ook zegt Kieviet dat er een oproep zal worden gedaan om in de kerstvakantie niet naar het buitenland op vakantie te gaan.

Sportscholen

Een argument om doorstroomplekken te sluiten, is dat er nog minder mensen samenkomen en minder reisbewegingen zijn. "Als dat de komende twee weken gebeurt, dan gaat de instroom in ziekenhuizen verder naar beneden. Daarom wil men dit twee weken proberen", zegt Kieviet.

De discussie is volgens Kieviet of het kabinet hier wel om kan vragen en wat dit met de mentale gesteldheid van de mensen gaat doen. "Gisteren zag je daar een voorbeeld van. We hoorden in de morgen dat de sportscholen dicht zouden gaan. Toen is dat na het coalitie-overleg van tafel gegaan, omdat mensen die uitlaatklep nodig", vertelt Kieviet.

Vuurwerkverbod

De zorg is nog steeds leidend, benadrukt Kieviet. Zo kunnen mensen zoals Ernst Kuipers, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Erasmus MC en voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, volgens de politiek verslaggever van NOS hierin hun stempel drukken.

Waar ook over na wordt gedacht, is een algeheel vuurwerkverbod met de jaarwisseling. Dat kwam naar voren tijdens het Veiligheidsberaad, waar allerlei burgemeesters zijn samengekomen. "Dat was het kabinet al aan het overwegen", zegt Kieviet. "Je hebt zomaar kans dat dit ook gaat komen."

Handhaving

Maar hoe zorg je dat iedereen zich houdt aan de regels van zo'n lockdown? "Rutte moet strenger optreden", zegt John Bijl, oprichter van het Periklesinstituut. Hij traint bestuurders om effectiever politiek te bedrijven. "Rutte zal vast beginnen met goed nieuws, dat er een daling te zien is in het aantal besmettingen, maar die daling is te danken aan de maatregelen. Om die daling sneller te laten lopen, moeten we dus strenger zijn."

Volgens Bijl is het voor het kabinet moeilijk om de maatregelen te handhaven. Vooral achter de voordeur. "De meerderheid houdt zich aan de regels, maar er zijn ook mensen die stiekem feestjes organiseren, met veel drank. Daar gaat het mis en dan komt een stukje sociale controle om de hoek kijken."

Bijl: "Mensen moeten elkaar in de gaten houden en elkaar aanspreken op gedrag. Dan helpt het als Rutte benadrukt hoe belangrijk het is dat we ons verantwoordelijkheid nemen en elkaar scherp houden."



Bijl snapt dat mensen perspectief nodig hebben op betere tijden om het vol te houden, maar volgens hem moet Rutte niet het voorbeeld van de Duitse bondskanselier Merkel volgen. Zij drukte de Duitsers op het hart nog even vol te houden zodat ze in december kerst konden vieren. "Dat is niet verstandig. Merkel loopt daarmee een groot risico. Wat als dat niet gebeurt? We zitten al sinds maart in deze situatie en niets wijst erop dat die zodanig wijzigt om terug te kunnen naar het normale leven en een feestje kunnen vieren. Dat kan pas als er een vaccin is."