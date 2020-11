'Kom niet kijken bij de metro-hijsklus in Spijkenisse'

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept iedereen op om dinsdagmiddag niet te komen kijken bij de berging van het metrostel in Spijkenisse. "We willen absoluut voorkomen dat het hier te druk wordt, in verband met het coronavirus."

Volgens woordvoerder Jasper van Vugt is het een klus die veel tijd in beslag gaat nemen. Voor het middaguur wordt er niet gehesen. "Dit is wat de rest van de dag te zien is. En we willen gewoon voorkomen dat er heel veel mensen hier naartoe komen. Bovendien krijg je via de livestream een veel beter beeld van de werkzaamheden."



Deze morgen hebben deskundigen vastgesteld dat het metrostel de afgelopen nacht niet heeft bewogen. Met een hoogwerker is de onderkant van het metrostel bekeken. De kranen van het Rotterdamse kraanbedrijf De Gier staan klaar de eerste spullen naar boven te hijsen. "Als het metrostel eenmaal vastzit in de kranen, kunnen we die niet meer gebruiken om spullen naar boven te brengen."