Podcast Sparta: sportieve malaise en gouden herinneringen aan supportersreizen

De afgelopen week was er een voor de Sparta-fan om snel te vergeten. De Kasteelclub werd in de eerste ronde van de beker uitgeschakeld door ADO Den Haag en sc Heerenveen overklaste de mannen van trainer Henk Fraser in de eredivisie. Presentator Frank Stout, chef sport Ruud van Os en Sparta-fan Anton Slotboom hadden genoeg te bespreken.