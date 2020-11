Verstandelijk beperkte Sander gaat in de natuur wonen, werken en gelukkig zijn

Sander (38) heeft binnenkort een nieuw plekje. Hij woont momenteel in een tehuis in de Maraboehoek in Spijkenisse en dat is niet ideaal voor hem. Maar straks woont Sander, die het verstandelijk vermogen van een vijfjarig kind heeft, in gehandicaptenwoning De Hofstee.

Het is een initiatief van de vader Arie Korengevel. De plek waar zijn zoon Sander nu zit, voldoet niet meer. Nu gaat Arie een woonvoorzieningencomplex bouwen aan de Drogendijk in Hekelingen. Niet alleen Sander, maar ook zijn 'kameraden' krijgen in De Hofstee een eigen plekje.

In de natuur

"Waar Sander tot nu toe woonde, is een prachtige plek geweest", zegt vader Arie. "Nu hebben we een plek gevonden waar hij in de natuur kan werken, wandelen en gelukkig zijn."

Het heeft zeven jaar geduurd totdat De Hofstee gerealiseerd kon worden. "Voor dit soort dingen heb je een lange adem nodig", vertelt Arie. "Er moeten ook financiën zijn. Dat heeft, samen met de vergunningen, het langst geduurd om voor elkaar te krijgen. We hebben wel ontzettend veel medewerking van de gemeente Nissewaard gekregen."

Er moet alleen nog gebouwd worden. "Ik zie uit naar het moment dat het klaar is", glimlacht de trotse vader Arie.