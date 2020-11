Kijken bij de metro-berging Spijkenisse: 'Het is zo lang wachten, het heeft wat weg van de sinterklaasintocht'

"Jaja, je moet goed voorbereid zijn", zegt een van de heren in de campingstoel. "Want het gaat natuurlijk nog even duren. Ik heb koffie, thee en stroopwafels. Hier redden we het voorlopig wel even mee."

[article:KIJK LIVE MEE:berging van ontspoorde metro Spijkenisse; geen hijswerk voor het middaguur]

"We zitten hier heerlijk", zegt zijn buurman lachend. "Het is een beetje fris, maar het wordt wel beter. Het voelt een beetje als een sinterklaasintocht."

Erg spectaculair zijn de voorbereidingen op de berging nog niet, maar gelukkig hebben de heren daar ook rekening mee gehouden. "Ik heb de laptop meegenomen van mijn werk en dat gaat allemaal prima."

Foto's

Een eindje verderop staat een amateurfotograaf kiekjes te nemen. "Het is wel een beetje ver", moppert hij. "Jammer zeg. Ik kan inzoomen, maar toch."

De man woont enkele blokken verderop. "Zo'n vijfhonderd meter zal het zijn. Ja, als er dan wereldnieuws gebeurt en je woont erachter, dan ga je toch ook even kijken."

De mannen gaan met hun aanwezigheid wel in tegen het advies van de Veiligheidsregio. Die riep mensen op om juist niet te komen kijken, in verband met het coronavirus.