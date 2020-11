Vestia rondt verkoop van ruim duizend woningen af in Barendrecht

Woningcorporatie Vestia heeft de verkoop afgerond van 1050 panden in Barendrecht. Havensteder, Patrimonium en Wooncompas nemen de 900 woningen en bedrijfspanden over. Er verandert niets aan de huurcontracten.

De drie nieuwe verhuurders zijn blij dat door de verkoop kan worden voorkomen dat de sociale huurwoningen in de vrije sector terechtkomen. Personeel van Vestia dat betrokken is bij de verkochten panden, gaat mee naar de nieuwe eigenaren.

Vestia kwam eerder in het nieuws door problemen met derivaten. De corporatie had in het verleden zich verzekerd tegen een rentedaling. Toen de rente steeg, moest Vestia voor miljarden bijbetalen. Uiteindelijk werd het bedrijf gered door de andere woningcorporaties en de overheid.

Door de verkoop van de woningen kan Vestia een deel van de leningen aflossen. Eerder had de corporatie al aangegeven dat dat het zich wilde concentreren op kerngemeenten Rotterdam, Delft, Den Haag en Zoetermeer.

Eerder verkocht Vestia al haar woningen in Bergeijk, Brielle, Pijnacker-Nootdorp, Westland en Zuidplas. In totaal worden tienduizend huizen van de hand gedaan.