Nidia Bos is de Jaap Stam van Excelsior: 'Niet de beste kwaliteiten, wel voorop in de strijd'

Nidia Bos is de aanvoerder van Excelsior Rotterdam Vrouwen. Die aanvoerdersband heeft de 23-jarige voetbalster niet voor niets gekregen. Ze is namelijk een van de belangrijkste steunpilaren in het elftal van trainer Richard Mank.

Een rots in de branding, een strijder en zelfs de vergelijking met Jaap Stam wordt getrokken. Dit is zomaar een greep uit de complimenten die de geboren Oosterhouter over zich heen krijgt. Ondanks dat Excelsior, de enige eredivisie vrouwenploeg uit onze regio, al vanaf hun debuut in 2017 altijd onderin te vinden is, komen er af en toe pareltjes boven drijven.

Nidia Bos is zo'n pareltje: "Ik weet van mezelf dat ik niet altijd de beste kwaliteiten heb, maar ik ga wel voorop in de strijd en probeer al mijn energie te geven voor het team. Helaas resulteert dat nog niet in punten." Zo ook in de laatste wedstrijd tegen PSV die met 0-6 verloren ging.

De Eindhovenaren, die beschikken over internationals Mandy van den Berg, Joelle Smits en Sari van Veenendaal, waarvan de laatstgenoemde overigens op de bank zat bij de wedstrijd tegen de Rotterdammers, waren oppermachtig. Bos leidde zelf de 0-1 voor PSV in door Joelle Smits in het strafschopgebied aan haar arm na beneden te trekken. Daardoor kon de Oranje-international PSV na een half uur vanaf elf meter op voorsprong schieten. Dit was de opmaak voor een doelpuntenregen op Woudenstein.

Toekomst

De ambities van Bos liggen echter niet in het voetbal. Als speelster van Excelsior verdien je namelijk geen financiële vetpot. Daarom richt de defensieleider haar vizier op een maatschappelijke carrière: "Ik geef alles voor het voetbal, maar ik ga binnenkort wel een afweging maken of je het voetbal voorrang moet geven. Ik werk al naast het voetbal bij ons eigen bedrijf in glastuinbouw.