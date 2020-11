Brandweer over berging metroklus: 'Dit is geen dagelijkse klus'

Brandweer over wegtakelen metro: 'Dit is geen dagelijkse klus'

Het zal waarschijnlijk tot aan het einde van de middag gaan duren, totdat de bergingsklus van een metrostel in Spijkenisse is afgerond. "Het is voor ons geen dagelijkse klus", zegt hoofdofficier van de brandweer Henk Steens. "Maar we komen stapje voor stapje hoe we die metro naar beneden kunnen krijgen."