Heinenoordse Esmee Brugts (17) maakt indruk bij PSV: ‘Snel naar buitenland en doorstromen bij Oranje Leeuwinnen’

Esmee Brugts is deze zomer pas 17 jaar geworden. Toch heeft ze al volwassen ambities. De geboren Heinenoordse maakte in mei de overstap naar PSV en woont momenteel in Eindhoven. "Ik heb geen heimwee en alles moet wijken voor de droom", glundert ze.

En over die droom is de jeugdinternational duidelijk: 'Ik hoop zo snel mogelijk de overstap naar het buitenland te maken en wil zo snel mogelijk doorstromen naar het A-team van de Oranje Leeuwinnen. Ambitieus voor een meisje van 17? Dat klopt, maar je moet groot dromen en altijd in jezelf geloven."

Brugts was dit weekend even terug in de regio. Met haar club PSV speelde ze tegen Excelsior en won ruim met 6-0. Brugts begon op de bank, maar viel een halfuur voor tijd in. De aanvalster was met een assist belangrijk bij de 0-4.

Brugts heeft onder meer international Joëlle Smits als concurrente in de aanval. "Ik krijg meer minuten dan ik verwacht had. Dit seizoen wil ik meer minuten maken en over een tijdje wil ik mezelf in de basis spelen."

FC Binnenmaas

De tiener speelde tot voor kort bij FC Binnenmaas, terwijl er voldoende interesse was van betaald voetbalclubs. "Ik heb altijd gewacht met de overstap naar een profclub. Omdat ik eerst mijn middelbare school wilde afmaken."

Toch moest Brugts in het begin wennen aan het niveauverschil. "Dat is natuurlijk ook niet gek. Ik ben heel jong en er spelen hier meiden die al bij de Leeuwinnen spelen. Daar kan ik alleen maar van leren en daarvoor ontwikkel ik me heel erg."

Qua type speler omschrijft zij zich als volgt: "Ik heb een actie in huis en probeer altijd de creatieve oplossing te zoeken. Bijvoorbeeld bepaalde passes of acties en schoten. Eigenlijk van alles."