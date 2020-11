Snel nog even een kijkje nemen bij de gecrashte metro: 'Een mooi stukje kunst'

"Het is wel heel bijzonder, hè? Ik snap ook niet hoe die metro door de veiligheid heen heeft kunnen bonzen", vertelt een voorbijganger bij het gecrashte metrostel in Spijkenisse. "Zelden vertoond", klinkt de ander.

Meerdere mensen kwamen, tegen het advies in, toch even een kijkje nemen bij de metro op de walvisstaart. Het besef komt langzaam binnen. "Verdomme", dacht een jongen, die bij zijn opa en oma op bezoek is. "Normaal neem ik de metro van Pernis naar hier. Maar dat kon gisteren even niet." Wat hem betreft, mag het metrostel blijven staan. "Een mooi stukje kunst", voegt hij eraan toe.

"Het is gratis reclame voor degene die de walvisstaarten heeft gemaakt. Zo'n metro weegt toch 14 ton", zegt een inwoner uit Spijkenisse, die zijn hond uitlaat. "Het is een ramp, natuurlijk. Moet je voorstellen als er nog reizigers in hadden gezeten. Dat wil je niet meemaken."