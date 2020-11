FC Rijnmond Extra over Eerste Divisie: 'Excelsior is stabieler geworden'

In FC Rijnmond Extra bespreken we iedere dinsdag één specifiek thema. Deze aflevering staat de Eerste Divisie centraal. Presentator Bart Nolles neemt samen met Excelsior-speler en analyticus Thomas Verhaar en Rijnmond-verslaggever Sinclair Bischop de verrichtingen van FC Dordrecht en Excelsior Rotterdam door.

Excelsior staat momenteel negende in de Keuken Kampioen Divisie. Met zeven punten uit de laatste drie wedstrijden en geen enkele goal tegen lijkt het lek bij de Kralingers boven. "Het waren altijd de kleine foutjes die ons opbraken", vertelt Thomas verhaar. "Nu zijn we iets stabieler en kruipen die foutjes er langzaam maar zeker uit. Dat is mooi."

Die stabiliteit is nodig als de Rotterdammers mee willen doen in de strijd om promotie naar de Eredivisie. Sinclair Bischop schat clubs als Cambuur en De Graafschap te sterk in voor Excelsior. "Als Excelsior de play-offs haalt, hebben ze het goed gedaan. Ze missen een aantal sterkhouders in de ploeg, maar jonge jongens als Wiefer, Baas en Nathan vangen dat goed op. Wat dat betreft zie ik wel toekomst in de club."

FC Dordrecht

De toekomst van FC Dordrecht ziet er echter somberder uit. Net als alle andere ploegen heeft Dordt het lastig. Met name volgend jaar zal het qua sponsors en de financiering van het MKB moeilijker worden. Ondanks dat ze het afgelopen jaar wel winst hebben gemaakt, verwachten het bestuur een verlies van 90.000 euro, wat ontzettend veel is voor de club aan de Krommendijk", zegt Bischop.

De Rijnmond-verslaggever vervolgt: "Aan de andere kant wordt er nog steeds gekeken naar een eventuele overname. Ik heb me laten vertellen dat er vijf gegadigden zijn, zowel binnenlandse als buitenlandse investeerders. Misschien ligt de noodzaak inderdaad bij een overname. Want als geen nieuw stadion komt, moet je je gaan afvragen of het verantwoordelijk is om betaald voetbal te spelen in Dordrecht."