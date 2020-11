RIVM meldt 36 nieuwe doden in de regio, de afgelopen dagen waren dat er gemiddeld 5

Het RIVM heeft vandaag een hoog aantal nieuwe coronadoden gemeld in de regio Rijnmond. Het zijn er 36. Volgens de nieuwste cijfers zijn er ook voor het eerst mensen overleden aan het virus in de gemeenten Brielle en Westvoorne.

Waarom het aantal zo hoog ligt en of er mogelijk sterfgevallen later gemeld zijn, kan het RIVM nog niet vertellen. De afgelopen drie dagen waren er 7, 3 en 7 nieuwe doden.

De overleden personen komen uit Rotterdam (14). Goeree-Overflakkee (4), Krimpen aan den IJssel (3), Capelle aan den IJssel, Maassluis, Schiedam, Vlaardingen, Zwijndrecht (2), Brielle, Dordrecht, Gorinchem, Papendrecht en Westvoorne (1). Brielle en Papendrecht hadden tot vandaag geen coronadoden.

Het aantal nieuw besmette personen in de regio is 1431. Dit is iets minder dan de 1452 van gisteren. Ook zijn er 14 nieuwe regiogenoten opgenomen in het ziekenhuis. Rotterdam heeft de meeste nieuwe besmettingen (595). Daarna volgen Dordrecht (123), Vlaardingen (72) en Schiedam (71).

Regiocijfers

Het aantal nieuwe coronagevallen in de gemeenten, gevolgd door het totaal sinds het begin van de coronacrisis:

Alblasserdam: 15 - 686

Albrandswaard: 12 - 925

Barendrecht: 48 - 1641

Brielle: 7 - 365

Capelle aan den IJssel: 44 - 2052

Dordrecht: 123 - 3478

Goeree-Overflakkee: 17 - 1047

Gorinchem: 27 - 917

Hardinxveld-Giessendam: 16 - 415

Hellevoetsluis: 18 - 800

Hendrik-Ido-Ambacht: 27 - 906

Hoeksche Waard: 43 - 2071

Krimpen aan den IJssel: 6 - 884

Lansingerland: 40 - 1778

Maassluis: 27 - 1024

Molenlanden: 37 - 988

Nissewaard: 70 - 2311

Papendrecht: 26 - 767

Ridderkerk: 33 - 1360

Rotterdam: 595 - 26133

Schiedam: 71 - 2845

Sliedrecht: 12 - 574

Westvoorne: 7 - 325

Vlaardingen: 72 - 2679

Zwijndrecht: 38 - 1398

Welke cijfers gebruikt Rijnmond?

Wij baseren ons op de cijfers die het RIVM elke dag om 14:15 uur publiceert op deze pagina . Die cijfers komen van de GGD Rotterdam-Rijnmond en de GGD Zuid-Holland Zuid, maar kunnen per dag afwijken van het coronadashboard.

Dat kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld het tijdstip waarop de cijfers worden ingevoerd en het feit dat onze regio uit twee GGD'en bestaat, met allebei een andere werkwijze rond de dagelijkse cijfers. Door elke dag dezelfde bron te gebruiken, hebben we het beste zicht op ontwikkelingen over meerdere dagen en weken.