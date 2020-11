Belg gepakt die met verstopte drugs van haventerrein wilde rijden

In de Rotterdamse haven is vrijdag een 50-jarige Belg opgepakt omdat hij een container met daarin 410 kilo cocaïne van het haventerrein probeerde te rijden. Dat heeft het Openbaar Ministerie dinsdag bekend gemaakt.

De container was afkomstig uit Brazilië en was gevuld met zakken met ferrosilicum, een grondstof voor de staalindustrie. In een paar zakken bleek ook cocaïne te zitten.

De lading was bestemd voor een bedrijf in Frankrijk. Dat bedrijf heeft waarschijnlijk niets met de smokkel te maken. De drugs hebben een straatwaarde van ruim 30 miljoen euro.