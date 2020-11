Dit zijn de ontwikkelingen van vandaag bij de ontspoorde metro in Spijkenisse

Dinsdag zijn de hijskranen aan de flinke klus begonnen om de ontspoorde metro voorbij station De Akkers in Spijkenisse van de walvisstaart af te takelen. Vroeg in de morgen is daarmee begonnen. Stukje voor stukje komt het voorste stel omhoog. Het is de bedoeling dat het metrostel op een grote oplegger wordt gehesen.