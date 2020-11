SOW op de radio #9 - Helix

De middaguitzending van Ruud de Boer staat vandaag natuurlijk helemaal in het teken van de metro die is gelanceerd in Spijkenisse. Ruud kwam ondanks dit bizarre nieuws, niet onder de ‘minuut met Ruud’ uit. Hij moest er weer aan geloven. Dit keer was het woord; helix. Redacteur Manon van Koppen schuift bij hem aan in de studio.

Een helix is een piercing in het bovenste randje van het oor, in de oorschelp. Ook hadden Ruud en Manon het over de bizarre metro-lancering in Spijkenisse en over waar SOW Rijnmond allemaal mee bezig is. Manon en Britt hebben gister namelijk een productie gemaakt over de #NietmijnSchuld. Lees de publicatie hier . SOW Rijnmond is elke week op dinsdag en donderdag te gast bij Ruud de Boer in de middaguitzending rond 13.45.