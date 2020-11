'Buurman' koopt raffinaderij op Maasvlakte

Volgens Niels Suijker van vakbond FNV moet nog in kaart worden gebracht of er gevolgen zijn voor het personeel. Bunge volgt de cao, Neste Oil niet. Ook heeft Bunge een eigen pensioenfonds en is dat bij Neste anders geregeld.

"Ik ben pas dinsdagochtend geïnformeerd over de overname. De gesprekken met Neste moeten nog komen", aldus Suijker. "Een cao heeft ook een eindtijd. Dus die gesprekken komen vanzelf."