Rotterdamse getuige schietpartij Wenen: 'alsof ik in een computergame zat'

Hij was met de selectie van hockeyclub Wien aan het trainen. Plotseling hoorden zij luide knallen, gevolgd door sirenes van de politie. Niet veel later waren de eerste video's van de aanslag in de Oostenrijkse hoofdstad op social media te zien. "Het leek wel of we midden in een videogame zaten."

Gijs Hessels, geboren en getogen in Spijkenisse, is sinds juli trainer van de hockeyers in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Maandagavond was de laatste training voor de lockdown. "We stonden met zijn allen op het veld toen we de knallen hoorden. Daarna hoorden we de sirenes van de politie, want het bureau is nabij de club. Vervolgens zagen we video's via social media", legt hij uit.

Het trainingsveld van HC Wien ligt volgens Hessels op zo'n 150 meter van waar de dader(s) zijn schoten afvuurde. "Het klonk allemaal onwerkelijk. Alsof we midden in een computerspelletje zaten. Drie uur lang hebben we de sirenes gehoord. Dat was best wel heftig. We hadden geen idee om hoeveel gewapende mensen het ging."

Op de club slapen

Uiteindelijk moest worden besloten of en hoe de spelers naar huis konden. "Vijf spelers hebben op de club geslapen. Die konden niet naar huis, want dan moesten ze door de gevaarlijke zone. Ik woon gelukkig aan een andere kant. Ik kon wel naar huis. Maar je kijkt voortdurend om je heen, omdat je je niet veilig voelt."

Op straat is het momenteel stil, zegt hij. "Angstig stil. Niemand loopt buiten."

De schietpartij heeft er in Wenen flink ingehakt. Het is het eerste grote incident sinds de gijzeling van OPEC-ministers, eind 1975. "Het is allemaal heel onwerkelijk", constateert Hessels.

Gijs Hessels (39) groeide op in Spijkenisse. Hij woonde de laatste jaren in Rotterdam. Hij was hockeycoach bij onder meer Rotterdam, Victoria, De Warande en Craeyenhout. Hij tekende eerder dit jaar voor drie seizoenen bij de heren van HC Wien.