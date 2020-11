Rotterdamse docent bedreigd om spotprent; politie neemt maatregelen

Een docent van het Emmauscollege in Rotterdam-Oosterflank is bedreigd nadat een foto van een spotprent die in een van de lokalen heeft gehangen, viral ging op Instagram. Dat meldt de politie. Om hoeveel bedreigingen het precies gaat, is niet bekend. De politie neemt de bedreigingen in ieder geval serieus en neemt maatregelen.

Het zou gaan om een spotprent van Joep Bertrams, de winnaar van de Inktspotprijs in 2015. De winnende spotprent gaat over de aanslag op Charlie Hebdo.

"Op de foto is de context waarin de spotprent hangt volledig verdwenen", stelt de schoolleiding in een brief aan ouders en leerlingen. "Het gevolg is dat er bedreigingen in de richting van collega's zijn geuit. Deze bedreigingen vinden we onacceptabel."

Samuel Paty

Het Nederlandse onderwijs stond maandag nog stil bij de moord op de Franse leraar Samuel Paty. Hij werd twee weken geleden onthoofd, nadat hij in zijn klas spotprenten van de profeet Mohammed had gebruikt in een les over vrijheid van meningsuiting.

Het Emmauscollege besteedde hier maandag ook aandacht aan. Via de intercom zei de rector onder meer dat de school een plek moet zijn waar in vrijheid en veiligheid gewerkt moet kunnen worden. "Zodat onze leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige burgers die kunnen samenleven in een land dat wordt gekenmerkt door vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Waarden die naadloos aansluiten bij onze visie."

Maatregelen

De school zegt geschrokken te zijn van de ophef en is in overleg met de politie en de stichting School & Veiligheid. "We stellen alles in het werk om onze school voor iedereen een veilige plek te laten blijven, zodat de leerlingen morgen in alle rust naar school kunnen."

De politie laat weten de bedreigingen uiterst serieus te nemen en staat in contact met de school. "We nemen zichtbare en onzichtbare maatregelen die er voor moeten zorgen dat deze bedreigingen stoppen."

Er wordt onder meer extra gesurveilleerd bij de school. De politie zoekt momenteel uit wie achter de bedreigingen zit.