GGD-medewerkers keken ongeoorloofd in dossier van burgemeester Aboutaleb

De GGD heeft melding van inbreuk gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De personen in kwestie zijn geïnformeerd over het feit dat in hun dossier is gekeken.

Alle GGD-medewerkers, ook de mensen die het bron- en contactonderzoek uitvoeren, hebben toen zij in dienst kwamen een verklaring moeten tekenen dat zij alleen dossiers zouden raadplegen als ze dit nodig zouden hebben voor hun werk. Maar in dit geval was daar geen sprake van, zegt de GGD.

De burgemeester is geïnformeerd dat in zijn dossier is gekeken. "Ik vind dat vervelend. Je hebt vertrouwen in mensen dat ze goed omgaan met gegevens. Dat vertrouwen is geschaad."