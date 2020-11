Jonge gemaskerde overvallers gearresteerd

Het is al even geleden. Op een woensdag in november 2019, rond 18.50 uur, kort voor sluitingstijd, omen twee jongens de winkel op de hoek van de Korenbloemstraat en Goudsbloemstraat binnen. In de winkel is op dat moment alleen een personeelslid aanwezig. De gewapende daders hebben een vuurwapen en een mes waarmee ze de medewerker die achter de kassa zat bedreigen.

Terwijl het slachtoffer het geld uit de kassa haalt, wordt er steeds met het mes voor zijn neus heen en weer bewogen. Met een onbekend geldbedrag gaan de twee er vandoor en laten de winkelmedewerker geschrokken, maar ongedeerd achter. De mannen waren gemaskerd. Ze droegen zogenaamde V for Vendetta maskers.

Na onderzoek en na de uitzending in Bureau Rijnmond waar de camerabeelden werden getoond, maar ook op de sociale media, zijn de twee verdachten herkend door kijkers.