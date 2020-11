Rutte: Mogelijk regionale avondklok en sluiting middelbare scholen, Rotterdam en Zuid-Holland Zuid 'kritieke regio's'

Premier Rutte zei daarnaast dat een regionale avondklok een mogelijkheid is. Ook de sluiting van middelbare scholen behoort nog tot de mogelijkheden voor de toekomst als de maatregelen niet genoeg helpen. Om welke regio's het gaat, wordt nog bekeken. "Eén die er echt uitspringt is Rotterdam. Maar we weten niet hoe het zich daar ontwikkelt."

De premier noemde ook de situatie in de regio Zuid-Holland-Zuid als voorbeeld. "De overbelasting van de zorg is met name in Rotterdam en Zuid-Holland Zuid heel fors. Met name daarom moeten we ook een voet op de rem houden", zegt De Jonge.

De besmettingscijfers laten landelijk een afvlakking zien, maar dat vindt het kabinet niet genoeg. De druk op de zorg blijft hoog en daarom zijn extra maatregelen nodig, zo is de redenering. Het aantal besmettingen moet sneller omlaag. Het kabinet blijft continu beoordelen of de gedeeltelijke lockdown afgeschaald kan worden, maar hij duurt zeker tot midden december.

Het kabinet roept daarnaast iedereen op om tot half januari niet naar het buitenland te reizen. Dit geldt niet voor het Caribisch deel van Nederland, tenzij het om een 'oranje' eiland gaat.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte op straat gaat van vier naar twee. Binnen mogen mensen nog maximaal twee gasten ontvangen, in plaats van drie.

Sportscholen blijven open, maar mensen mogen niet sporten in groepslessen. Ook moeten alle sauna's en zwembaden dicht.

Het kabinet komt over twee weken terug op onder meer de kerstdagen en het afsteken van vuurwerk met oud en nieuw.