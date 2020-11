Utrechtse beloften zadelen FC Dordrecht langer op met rode lantaren (0-3)

De rode lantaren blijft nog een speelronde in Dordrecht. De beloften van Jong FC Utrecht wonnen eenvoudig op de Krommedijk met 3-0. Vooral het gebrek aan doelpunten baart zorgen bij de nummer laatst van de eerste divisie.

Het regende kansen in de eerste helft. FC Dordrecht-doelman Anthony Swolfs eiste in eerste instantie een hoofdrol voor zich op door in de beginfase twee opgelegde kansen van de Utrechters te pareren. Aan de andere kant stond het vizier bij zowel Gianni dos Santos als Richie Musaba nèt niet scherp genoeg om de nul van het bord te schieten.

Richie Musaba dacht FC Dordrecht een minuut voor de rust op voorsprong te schieten. De loepzuivere treffer werd geannuleerd omdat, in de ogen van het arbitrale trio, de voorzet van Nikolas Agrafiotis over de achterlijn was geweest.

Einde aan illusies

Binnen twintig minuten maakte Jong FC Utrecht in de tweede helft een einde aan de spanning op de Krommedijk. Jeredy Hilterman kreeg de bal tweemaal op een presenteerblaadje voor het inschieten. Justin Lonwijk maakte een kwartier voor tijd een einde aan Dordtse illusies op een resultaat met de 0-3.

Voor FC Dordrecht is het voorlopig eenzaam toeven met vijf punten op de laatste plaats. Concurrent Jong FC Utrecht loopt door de drie punten buiten bereik van de Schapenkoppen. TOP Oss, Jong AZ, FC Den Bosch en Helmond Sport staan met acht punten nog enigszins in de buurt van de Schapenkoppen.

Scoreverloop

56' 0-1 Jeredy Hilterman71' 0-2 Jeredy Hilterman76' 0-3 Justin Lonwijk

Opstelling FC Dordrecht: Swolfs; Vliet (67' Hobbel), Aktas, Muringen, Polley; Musaba (78' Parkes), Vermeulen, Baggerman (70' Schuurman); Valpoort (78' Sürmeli), Agrafiotis, Dos Santos