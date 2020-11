Fred van Leer ontroerd door briefje van verpleegkundige: 'Dit geeft mij kracht'

De Rotterdamse stylist Fred van Leer, die afgelopen weekend in het ziekenhuis werd opgenomen, heeft op Instagram iedereen bedankt voor de beterschapswensen. In het bijzonder bedankt hij een verpleegkundige in het ziekenhuis, van wie hij een bijzonder briefje kreeg.

"Never forget, God gives his thoughest battles to his strongest soldiers", schreef zij op. "Ik ben zo geraakt door dit briefje. Dit geeft mij zoveel kracht, net als alle ongelooflijk lieve reacties die ik heb gekregen."



Van Leer verliet maandag het ziekenhuis. Zijn ziekenhuisopname volgde enkele dagen nadat een seksfilmpje van Van Leer was uitgelekt op internet. "Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd", schreef hij vrijdag op Instagram. "Ik heb tijd nodig om het te verwerken, daarom ben ik de komende tijd offline."