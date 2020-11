Advocaat metrobestuurder Spijkenisse: 'Het is geen menselijke fout geweest'

De metrobestuurder die in de nacht van zondag op maandag met zijn voertuig op de walvisstaart in Spijkenisse belandde, heeft niets gedaan wat hem kan worden verweten. Ook zijn een blaas- en speeksteltest zijn negatief uitgevallen, zegt zijn advocaat mr. Kim Kuster.

De advocaat reageerde dinsdagavond op social media, 'omdat de wildste geruchten de ronde doen.' "Daarom wil ik duidelijkheid verschaffen", vertelt ze.



"Mijn cliënt zou op zijn telefoon hebben gekeken. Hij zou dronken zijn geweest. Integendeel, hij vreesde voor zijn leven", zegt de advocaat.

"De metrobestuurder vraagt zich af waarom hij als verdachte is behandeld", vervolgt Kusters. "Hij is vreselijk geschrokken, is in shock, moet bijkomen. Toch werd hij in een politiecel gegooid, in een scheurpak. Daar heeft hij tot zijn vrijlating, maandagmiddag 16:00 uur, gezeten. Toen heeft de officier van justitie besloten dat hij mocht gaan."

Over wat er precies is gebeurd kan de advocaat niets zeggen. "Maar het is geen menselijke fout geweest. Ik ben aanwezig geweest bij het horen van mijn cliënt. We wachten nu verder het onderzoek af. Ongetwijfeld zal ook een gesprek met zijn werkgever volgen."

Over haar cliënt mag Kusters niet veel vertellen. Ze laat in elk geval weten dat hij geen beginnend bestuurder was.