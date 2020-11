Zo reageren dierentuinen en recreatieparken op de nieuwe maatregelen: 'Hebben al veel klappen gehad, twee weken kunnen er ook nog wel bij'

De sluiting van twee weken van attractieparken en dierentuinen zorgt voor gemengde gevoelens bij de uitbaters daarvan. Enerzijds is er begrip, aan de andere kant worden de getrokken lijnen niet altijd goed begrepen. "Als er één plek is waar je op elkaar staat te hijgen en te puffen, is het de sportschool," foetert Miniworld-directeur Marc van Buren.

Ook Blijdorp-directeur Erik Zevenbergen vindt het vreemd dat sportscholen open mogen blijven. "Zij worden dan aangeduid als een uitlaatklep. Maar voor de bezoekers van ons park zijn wij dat ook."

Zevenbergen kan wel leven met de nieuwe maatregelen, die er volgens hem al even aan zaten te komen. "Ik heb begrip voor de situatie en hoopt dat dit helpt in Rotterdam. We hebben al veel klappen gehad, dus die twee weken kunnen er ook nog wel bij. Het is zuur en verdrietig, maar als de coronasituatie zo kritiek blijft in Rotterdam, hebben we een slechter scenario dan dit."

Enkele dingen, zoals de sportscholen die open mogen blijven, zorgen bij hem wel voor gemengde gevoelens. We hebben veel contact met de veiligheidsregio en krijgen van hen te horen dat wij het zo goed voor elkaar hebben wat de regels betreft. Het is een ander verhaal als ze zeggen dat wij slecht bezig zijn. We sluiten om de reisbewegingen tegen te gaan dus nu hopen dat de situatie behapbaar blijft voor de zorg."

Miniworld

Van Buren van het Rotterdamse Miniworld heeft geen goed woord over voor de recente persconferentie. "Ik ben met stomheid geslagen. Dit is een bijzondere ontwikkeling. Winkels die niet essentieel zijn en sportscholen blijven open en wij gaan dicht. Ondanks alle maatregelen. Het aantal contactmomenten hier is echt te verwaarlozen. Deze maatregelen hebben geen enkele invloed."

De directeur heeft ook moeite met de manier hoe er naar de evenementenbranche wordt gekeken. "Natuurlijk snap ik dat het sociale isolement van ouderen benoemd wordt, maar je hoort niemand over deze sector. Het gaat om de perspectief van hele volksstammen. Het zijn gezinnen die keihard worden geraakt. Denk eens aan hun gezondheid. Dit brengt stress en depressies met zich mee."

Nog twee weken dicht zijn, zingt Miniworld wel uit volgens Van Buren. Zij compenseren wat inkomsten met hun atelier voor modelbouw.

Hopelijk open tijdens kerstvakantie

Voor de Rotterdamse speeltuin en dierentuin Plaswijckpark is de sluiting ook een domper. Maar de schade zal beperkt zijn, als het hierbij blijft. "In het voorjaar moesten we al tien weken dicht en normaal komen er dan veel bezoekers. In november valt dit doorgaans mee. Wel hopen we in de kerstvakantie open te zijn. Ons park is dan altijd gehuld in winterse sferen," zegt Chantal Mackay.

Ook zij heeft ergens dubbele gevoelens. "We snappen het en nemen nu onze verantwoordelijkheid. Maar we hebben veel maatregelen genomen en zijn een doorstroomlocatie met nauwelijks besmettingen."

'Morgen met de gemeente bellen'

Faunapark Flakkee denkt een sluiting van twee weken ook nog wel vol te houden. Dit wordt lastiger als het niet hierbij blijft. Volgens Petra Blokker heeft dit park het vooral moeilijk omdat het (nog) niet in aanmerking komt voor steun. "Ik heb begrepen dat er mogelijk iets aankomt, maar ik heb geen idee."

Veel onduidelijkheid is er ook voor Outdoor Valley in Bergschenhoek. Zij weten morgen pas hoe de vork voor hen echt in de steel zit. "Wij zijn geen sportschool en duidelijke regels zijn er alleen voor bijvoorbeeld dierentuinen en pretparken," zegt Jasper Rotgans.

"Voor ons is het elke keer onduidelijk. De grootte van groepen is van vier naar twee gegaan. Hiervoor hebben we groepslessen gegeven aan subgroepen van vier. Mag dit nu ook met groepen van twee? En mag je groepsles geven aan kinderen? Eén ding is zeker: het wordt er niet beter op."

Geen baantjes meer trekken

De Rotterdamse zwembaden kunnen open blijven, maar dan alleen voor leszwemmen voor kinderen. Tot deze nieuwe maatregelen mochten volwassenen op aanmelding nog zwemmen, mits er niet meer dan dertig personen binnen waren.

Sportbedrijf Rotterdam, dat tien zwembaden in Rotterdam beheert, moet na dinsdag nog met de veiligheidsregio nagaan wat er moet veranderen binnen de zwembaden, laat directeur Ronald van Ombergen weten.