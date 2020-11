Overslagbedrijf Steinweg zet RST in de etalage

Op- en overslagbedrijf Rotterdam Shortsea Terminals in de Rotterdamse Eemhaven staat te koop. Eigenaar Steinweg zet het bedrijf met ruim 300 werknemers in de etalage, omdat het 'niet meer past bij opslag, wat de kernactiviteit van het bedrijf is', schrijft de directie.

Steinweg dreigt 2020 met een minder resultaat af te sluiten, staat in een brief aan het personeel. Het zou na slechte financiële cijfers in 2019 het tweede opeenvolgende jaar zijn. Daarom heeft Steinweg alles nog een keer doorgenomen en is het besluit gevallen.

De werkgelegenheid komt volgens de RST-leiding niet in gevaar. Ook de toegezegde investeringen in het bedrijf worden nagekomen.

Steinweg gaat op zoek naar een aandeelhouder die zich meer richt op RST als de containerterminal.

RST kwam de laatste jaren mede in de publiciteit door fraude vanuit het personeel. Een aantal personeelsleden stond dit jaar nog voor de rechter vanwege de verdenking dat ze 2,6 miljoen euro zouden hebben verduisterd. De rechtbank veroordeelde in juli twee werknemers en een inhuurkracht daarvoor tot straffen van 20 tot 33 maanden cel.