Bioscopen moeten deuren sluiten: 'Je moet de motivatie af en toe uit je tenen halen, maar corona krijgt ons er niet onder'

Kort en duidelijk was de boodschap tijdens de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge voor de bioscopen. Dicht, voor twee weken. Hoewel Geert ter Steeg van bioscoop The Movies in Dordrecht woensdag 'waarschijnlijk een chagrijnig dagje tegemoet gaat', gaat hij niet bij de pakken neerzitten: "We lopen op het randje, maar dat kunnen we inmiddels goed."

Het nieuws van de sluiting kwam niet zozeer als een verrassing, maar vervelend is het uiteraard wel. "Ik voel me gelaten. Ik merk al de hele dag dat ik uit mijn ritme ben. Vandaag waren er landelijk weer minder besmettingen, zou dat helpen? Maar nee. Dicht."

Reisbewegingen en ontmoetingen

De eigenaar van de kleine bioscoop in de binnenstad van Dordrecht snapt enerzijds de maatregelen. "Maar eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ik me afvraag wat nu de bijdrage van deze regel is ten opzichte van de enorme beperking die we al hadden. Het gaat dan nu om het tegengaan van reisbewegingen en ontmoetingen. Maar mensen komen hier al in kleine groepjes, met zijn tweeën of veel ook alleen. En ze komen op de fiets, uit de directe omgeving. Dus het is niet zo dat wij heel veel reisbewegingen organiseren als bioscoop."

Problemen met mensen die zich niet aan de regels houden, maakt hij niet mee. "Het is iedere keer een plukje van dertig mensen, maar op heel veel momenten halen we dat aantal niet. Dan zijn het er 5, of 6, of 12. Het gedragsprobleem zie ik hier niet en ook niet in de branche. Omdat we allemaal goed doseren en reguleren."

Dat erkent ook een bezoeker van de bioscoop dinsdagavond. "Er zijn zoveel andere plekken te noemen waar het krapper is. Dat gaat wel door. Het is een beetje dubbel. Maar er is mee te leven. We hebben Netflix."

Toch zijn de meeste bezoekers het er wel over eens dat alle beetjes helpen om het virus eronder te krijgen. "Een kans op besmetting is misschien niet zo heel groot in de bioscoop, maar het kan er net één zijn waardoor de R-waarde (de reproductiewaarde) boven de 1 zit."

'Corona krijgt ons er niet onder'

Ter Steeg is blij met overheidssteun, zoals de NOW-regeling. "Dat helpt ons om door dit soort periodes te komen. Het is wel zo dat deze mensen fors minder werken en fors minder inkomen hebben dan normaliter. Dat is een harde boodschap, want ook zij moeten hun broekriem allemaal aanhalen."

Hoe het er financieel voorstaat? Daarover is Ter Steeg duidelijk. "We hebben inmiddels maanden ervaring. Corona gaat ons er niet onder krijgen, nee. Je moet de motivatie af en toe uit je tenen halen, dat geef ik toe. Maar het kan niet zo zijn dat dit fenomeen er nu voor zorgt dat zo'n belangrijke voorziening in deze binnenstad de deuren moet sluiten. Dat gaat niet gebeuren."

Ook de bezoekers hopen dat de bioscoop het redt. "Ik dacht vandaag: ik ga nog even, want ik wil ook The Movies steunen. Ik vind het een heel leuke bioscoop. Dus ik dacht: alles wat ze nog aan geld binnenkrijgen, is mooi meegenomen."