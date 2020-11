Goed slapen is belangrijk voor het immuunsysteem: gezondheidsexpert geeft deze tips

Voor een sterk immuunsysteem is goed eten en lekker bewegen belangrijk. Maar volgens Lieneke van de Griendt, gezondheidsexpert op Radio Rijnmond, blijft voldoende slapen vaak onderbelicht. Te weinig of niet goed slapen tast het herstel van het immuunsysteem aan volgens de Schiedamse huisarts.

Van de Griendt vertelt wanneer je voldoende slaapt. "Zeven tot acht uur slapen is goed, meer dan 85 procent van de tijd dat je in bed ligt, moet je slapen, je mag maximaal één keer per nacht wakker worden en dan mag je maximaal twintig minuten wakker liggen."

Volgens de huisarts herstellen de belangrijke cellen van het immuunsysteem zich tijdens het slapen. Dit herstel kan volgens haar tot 70 procent afnemen als er niet voldoende wordt geslapen.

'Sport 's ochtends in plaats van 's avonds'

Van de Griendt vertelt wat de oorzaak kan zijn van slecht slapen en geeft tips. "Vaak is een chaotisch leven met weinig structuur een oorzaak. Je kunt structuur in je dag brengen door bijvoorbeeld vaste eetmomenten te hebben tussen 07:00 en 19:00 uur. En zorg ervoor dat je spijsvertering niet heel de dag aanstaat. Daarnaast is eerder naar bed gaan dan 00:00 uur goed en helpt het om 's avonds minder actief te zijn."

Sporten kun je lvolgens de huisarts dus beter in de ochtend doen. En minder achter een scherm zitten helpt bij het in slaap vallen. "Test maar eens bij jezelf: je hartslag is hoger als je een uur op je telefoon hebt gezeten terwijl je daarvoor ontspannen was. Dit gebeurt ook als je 's avonds nog koffie drinkt."

Volgens de huisarts slapen mensen die 's nachts werken vaker slecht. Zij krijgen de tip om overdag voor zo goed mogelijke slaapomstandigheden te zorgen zoals een donkere kamer.