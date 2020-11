Theaters en musea reageren op nieuwe gedwongen coronasluiting: 'Het is zoals het is'

Culturele instellingen zoals theaters, musea en filmhuizen reageren gelaten op de nieuwe coronamaatregelen. Maar verrast is geen van hen: "Het is het antwoord waarvan je wist dat het ging komen", zegt directeur Marc van Kaam van het Luxor Theater Rotterdam.

Overal lagen de scenario's voor een nieuwe sluiting al klaar vóór premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge dinsdagavond bekend maakten dat de zogenoemde doorstroomlocaties opnieuw dicht moeten. "Nee, het is geen verrassing", erkent Nathanja van Dijk van de Kunsthal in Rotterdam. "Het is wel een teleurstelling, want we merken dat het publiek er in deze tijd naar snakt om naar kunst en cultuur te kijken. Maar we zagen het de laatste dagen wel aankomen met de stijgende besmettingscijfers."

Gerda Biesheuvel van Theater Pandemonium in Gorinchem sluit zich daarbij aan. "Theater Pandemonium is in de leegstaande Nieuwe Doelen in het leven geroepen om de kleinere theaters en filmhuizen te helpen open blijven met de coronamaatregelen. Het virus is een grillig ding, de mens ook. We kunnen dus alleen maar laveren en meedeinen met de maatregelen, er nuchter onder blijven en je erbij neerleggen."



Marc van Kaam van het Luxor Theater werd evenmin verrast door de nieuwe boodschap van het kabinet. "In het voorjaar waren we verbaasd, nu niet, want de tweede golf was toen al voorspeld." Het Luxor Theater was sowieso nog gesloten, ook nadat de coronamaatregelen deze zomer versoepeld waren. Vanwege de beperking van de bezoekersaantallen was heropenen niet rendabel. De nu aangekondigde sluiting tot half november kan er ook nog wel bij.

Drukke avond in de bioscopen

De bioscopen in Rotterdam willen dinsdagavond niet reageren. Lantaren Venster in Rotterdam houdt het er op zich bij een sluiting neer te leggen. De vestigingen Pathé en Cinerama van de Kinepolis-keten zeggen het dinsdagavond te druk te hebben voor een reactie. Mensen pakken mogelijk nog even snel een filmpje voor de nieuwe 'coronasluiting' woensdag om 22:00 uur.



Nathanja van Dijk van de Kunsthal gaat nu aan de slag om het publiek en de partners in te lichten over de nieuwe sluiting, voorlopig voor twee weken. Tijdens de sluiting blijft de Kunsthal online wel programma's aanbieden, vertelt ze. "Ook wij gaan mensen afbellen en dingen verplaatsen", zegt Gerda Biesheuvel van Theater Pandemonium.

Een mooie kerst mét cultuur

Marc van Kaam van het Luxor Theater probeert positief te blijven en stelt wekelijks zijn scenario's bij. Ondertussen hoopt hij hartgrondig dat premier Rutte gelijk krijgt en dat hij met kerst een voorstelling op de planken kan brengen. "Ik sprak net Richard Groenendijk die dan geprogrammeerd staat. Hij staat in de startblokken. Maar Richard moet zich natuurlijk wel kunnen voorbereiden, dus we bekijken van week tot week hoe hij er in staat."

Het Luxor moest in de eerste golf al afscheid nemen van de flexibele schil aan medewerkers. Begin oktober raakte vervolgens een derde van de vaste medewerkers hun baan kwijt door de gedwongen sluiting. "Corona is een tegenstander die zich moeilijk laat herkennen. We kijken van week tot week wat kan. En verder is het voor ons vooral belangrijk om de spirit er in houden."