Verdachte diefstal foto's overleden peuter Viënna staat op beeld

De politie is nog altijd op zoek naar een van de daders van een inbraak in Rotterdam-Beverwaard, half september. Daarbij werden de ouders van de 2-jarige Viënna beroofd van onder meer een laptop en harde schijf met foto's van hun net overleden dochtertje. Een man zit inmiddels vast, maar van de tweede zijn dinsdagavond beelden getoond in het tv-programma Opsporing Verzocht.

De inbraak was op 17 september in de woning aan de Hindersteinstraat, zo'n twee weken nadat de ouders hun dochtertje hadden verloren. De 2-jarige Viënna viel op 4 september in een singel in de buurt toen ze aan de aandacht van haar ouders was ontsnapt.

"Dit is zo hard voor deze ouders, die foto's zijn het enige wat ze nog hebben", vertelde een buurman destijds. Bij de inbraak werden ook mobiele telefoons en sieraden buitgemaakt.

De politie hield een dag later een 36-jarige Rotterdammer aan voor de diefstal. Viavia kwamen de gestolen laptop en harddisk terug bij de familie. Maar de andere spullen ontbreken nog net als de tweede en mogelijk zelfs een derde dader.



Opsporing Verzocht heeft dinsdagavond beelden getoond waarop is te zien hoe een tweede man met de inmiddels aangehouden verdachte wegrent. Ze hebben een supermarkttas bij zich. Omdat bij de diefstal meer spullen zijn buitgemaakt dan in de tas past, vermoedt de politie dat er nog een derde persoon betrokken was bij de inbraak.