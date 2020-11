Exclusieve inkijk in een coronacentrum: "ik heb bewondering voor de verpleegkundingen"

Zorghotel Aafje bij het Maasstad Ziekenhuis is tijdelijk omgedoopt tot coronacentrum. Hier worden coronapatienten verzorgd die te ziek zijn voor thuiszorg maar niet ziek genoeg (meer zijn) voor het ziekenhuis. Rijnmond kreeg een exclusieve inkijk op deze afdeling en sprak met enkele coronapatiënten. "Het is geen werk wat de verpleegkundigen doen maar een gave."

Net als leerling-verpleegkundige Sophie Verschuuren moet de verslaggever zich ook in beschermende kleding hullen: schort, handschoenen, haarnet, bril en mondkap. Een foto met naam op de borst moet het contact met de patiënten wat menselijker maken.

Sophie klopt aan bij de 84-jarige meneer Foster uit Dordrecht en vraagt of hij nog wat nodig heeft. Hij wijst richting de tafel naar een kop koffie en koekverpakking. "Ze zijn al geweest", zegt hij met een vitale glimlach.

Meneer Foster lag eerst in het Maasstad Ziekenhuis. "voor een nieuwe knie", zegt hij. Momenteel worden alleen nog zijn vitale functies gecontroleerd. Na nog een week zonder klachen zonder klachten mag hij weg. "Je bent niet echt ziek. Ik heb het gehad en hoop dat het wegblijft."

Het verschil tussen de verpleegafdeling van het ziekenhuis en het zorghotel is volgens meneer Foster de aandacht. "Als je het moeilijk hebt dan krijg je een arm om je heen. In het ziekenhuis was het niet slechter of minder, maar anders."

Op de gang zitten een man en twee dames uit het raam te kijken. In het coronacentrum mogen patiënten op de etage vrij rondlopen. "Ik heb bewondering voor de verpleegkundige. Ze lopen zich rot hier", zegt een van de vrouwen. De andere beaamt dat en vult aan: "De band tussen mij en het personeel hier is persoonlijker dan in het ziekenhuis."

Sophie ziet het coronacentrum volstromen en maakt ook mee dat collega's het zwaar hebben. Aan de eettafel moest een collega in tranen haar hart luchten. Dezelfde middag werd het een collega te veel, ze werd met een rolstoel door collega's opgevangen. "We hebben veel steun aan elkaar."

Waarom ligt haar hart bij de zorg? Sophie zegt dat ze voldoening uit haar werk haalt door anderen mensen te helpen. "Het mooiste is als de patiënt na een opname weer gezond naar huis gaat."