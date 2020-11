Het weer van vandaag: wisselvalligheid voert de boventoon

Vandaag zijn er perioden met zon afgewisseld door enkele wolkenvelden en blijft het droog. In de middag wordt het 12 graden en staat er een matige westenwind, windkracht 3 of 4.

Vanavond en vannacht zijn er nog enkele wolkenvelden, maar het klaart ook breed op. In de opklaringen kunnen enkele mistbanken ontstaan. Er staat maar weinig wind en de temperatuur zakt naar 7 graden pal aan zee tot lokaal 2 graden in het oosten van de regio.

Morgen start de dag lokaal mistig, maar in de loop van de ochtend breekt ook de zon regelmatig door. De rest van de dag wisselen zonnige momenten en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur loopt op naar 12 graden en er staat een overwegend zwakke westen- tot zuidwestenwind.

VOORUITZICHTEN:

De komende dagen houdt het rustige herfstweer aan. In de nacht en ochtend is er vaak kans op mist en is het fris. Overdag schijnt de zon geregeld en loopt de temperatuur op naar 11 of 12 graden. Er staat maar weinig wind en het blijft droog.