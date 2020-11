Voorlopig geen extra coronamaatregelen in Zuid-Holland Zuid

Kolff wil de komende dagen kijken hoe de situatie zich ontwikkelt. "Het was mij al bekend dat het in onze regio slechter gaat en dat het aantal besmetting minder snel daalt. Toch hebben wij als veiligheidsregio besloten om het nog even aan te kijken. Als het aantal besmettingen in de komende dagen niet de daling laat zien die nodig is, komen in de loop van volgende week extra maatregelen."

Als het zover komt, staat de veiligheidsregio stevige maatregelen te wachten. Er wordt dan een avondklok ingesteld. "Die gaat om tien uur 's avonds in en geldt tot vier uur in de nacht", zegt Kolff. "Dat komt door de drukte tussen tien en twaalf uur 's nachts. Ondanks de sluiting van de horeca zien we veel beweging op straat. Dan heeft het virus vrij spel om zich te verspreiden."

De tweede maatregel betreft de sluiting van alle winkels, behalve de supermarkten, en als laatste de sluiting van de middelbare scholen. "Zover willen we niet gaan", zegt Kolff. "We hebben tijdens de eerste golf gezien wat die maatregelen betekenen. Vooral de sluiting van de scholen legde een enorme druk op gezinnen. Juist omdat al die maatregelen zo drastisch zijn, willen we eerst aankijken of het aantal besmettingen de komende dagen afneemt."

Patiënten geweigerd

Volgens Kolff zijn er nu nog geen duidelijke criteria voor het nemen van extra maatregelen. "Afgelopen week hadden we 500 besmettingen per 100.000 inwoners. Dat zijn er tussen twee- en tweeënhalfduizend mensen die het virus hebben opgelopen. Dat legt een enorme druk op de zorg. Ziekenhuizen in onze regio moeten soms nu al nieuwe patiënten weigeren. Ambulances rijden soms door heel het land om een plekje te vinden voor een patiënt."

Toch is meteen overgaan tot extra maatregelen nog niet aan de orde. "Eerst moet blijken hoe effectief die maatregelen zijn. Stel dat de winkels in onze regio sluiten, dan gaan mensen in Breda winkelen. Dan krijg je daar enorme drukte. Dan is de vraag of Nederland niet te klein is voor dat soort maatregelen."

Volgens Kolff is er een verklaring waarom de daling in het aantal besmetting in de regio minder is dan elders in het land. "Als het virus om zich heen heeft geslagen zoals in onze regio dan duurt het langer om zo’n brandhaard aan te pakken. Dat zagen we tijdens de eerste golf in Brabant. Het duurde lang voordat de situatie onder controle was."

Vuurwerk verbieden

Het kabinet is ook bezig om het vuurwerk dit jaar tijdens Oud&Nieuw te verbieden. Kolff hoopt dat het verbod er ook daadwerkelijk komt. "Ik ben niet perse tegen vuurwerk, maar dit jaar ia het anders. We hebben, als voorzitters van alle veiligheidsregio’s, gezegd dat we dit de ziekenhuizen niet aan moeten doen.

Kolff: "Vuurwerk zorgt ieder jaar voor gewonden en die extra druk kunnen de ziekenhuizen nu niet bij hebben. Daar komt nog bij dat het virus niet op vakantie is tijdens Oud&Nieuw. Dus mensen moeten ook dan gewoon binnen blijven en het feest thuis in kleine gezelschap vieren."