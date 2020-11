Voorlopig geen extra coronamaatregelen in Zuid-Holland Zuid: 'We kijken het nog even aan'

Kolff wil de komende dagen kijken hoe de situatie zich ontwikkelt. "Het was mij al bekend dat het in onze regio slechter gaat en dat het aantal besmetting minder snel daalt. Toch hebben wij als veiligheidsregio besloten om het nog even aan te kijken. Als het aantal besmettingen in de komende dagen niet de daling laat zien die nodig is, komen in de loop van volgende week extra maatregelen."

Als het zover komt, staat de veiligheidsregio stevige maatregelen te wachten. Er wordt dan een avondklok ingesteld. "Die gaat dan om tien uur 's avonds in en geldt tot vier uur in de nacht", zegt Kolff. "Dat komt door de drukte tussen tien en twaalf uur 's nachts. Ondanks de sluiting van de horeca zien we veel beweging op straat. Dan heeft het virus vrij spel om zich te verspreiden."

De tweede maatregel betreft de sluiting van alle winkels, behalve de supermarkten, en als laatste de sluiting van de middelbare scholen. "Zover willen we niet gaan", zegt Kolff. "We hebben tijdens de eerste golf gezien wat die maatregelen betekenen. Vooral de sluiting van de scholen legde een enorme druk op gezinnen. Juist omdat al die maatregelen zo drastisch zijn, willen we eerst aankijken of het aantal besmettingen de komende dagen afneemt."