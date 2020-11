Baas naar het werk; honden krijgen snuitje om

De eigenaar van vier husky's in Zwijndrecht heeft geprobeerd haar honden het zwijgen op te leggen omdat de buurt klaagde over overlast. De honden kregen een snuitje over hun neus geschoven als de baas naar het werk ging. De landelijke inspectie dierenbescherming en de dierenpolitie hebben ingegrepen.

De buurt klaagde geregeld over de honden, die de boel op stelten zetten als de eigenaar niet thuis was. Ze blaften en huilden. De baas greep in en de honden kregen een snuitje op. Dat betekende dat de dieren geen water konden drinken en ook niet konden eten.

"Ik heb al dertig jaar dieren. Ik ben er altijd goed voor", reageert de eigenaresse. "Alleen klaagden mensen uit de buurt over het geblaf van de honden. Daarom heb ik de dierenarts ingeschakeld en die kwam met dit advies."

Ze zegt ook dat de snuitjes nooit lang om waren. "Hooguit als ik bijvoorbeeld een boodschap ging doen."

De dierenpolitie ging meerdere keren langs. Als de vrouw niet thuis was, werden foto's van de honden gemaakt. "Hoe dan? De gordijnen zijn altijd dicht", aldus de vrouw.

'Best intimiderend'

Het enige, echte bezoek aan huis was op 14 oktober. De eigenaresse: "Ze stapten zo binnen zonder zich te legitimeren. Zo'n uniform is best intimiderend. De snuitjes heb ik direct afgedaan toen mijn dat werd gevraagd. Sindsdien hebben de honden ze ook niet meer om de bek gehad. Ik snap ook niet waarom dit zo in de publiciteit is gebracht."

De vrouw kreeg na het bezoek van de politie en de inspectie ('Wij gingen mee op verzoek van de politie') een bestuurlijke waarschuwing. Binnenkort volgt in Zwijndrecht een nieuwe inspectie om te controleren of ze de afspraken navolgt. Bij herhaling krijgt ze een boete. Wordt dan alsnog niet geluisterd dan kunnen de husky's in beslag worden genomen.