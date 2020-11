Pechvogel Jari Schuurman keert terug na acht maanden blessureleed

Voor Jari Schuurman leek het nieuwe seizoen mooi te beginnen. Door het samenwerkingsverband tussen FC Dordrecht en Fortuna Sittard kreeg de oud-Feyenoorder de kans om zich te bewijzen bij de Limburgse eredivisionist.

"Het ging eigenlijk heel goed", blikt Schuurman terug. "Nu ben ik er niet lang geweest omdat ik al tijdens de vierde training geblesseerd raakte. Maar zij waren positief en ik zelf ook. Het beviel heel goed en ik merkte dat ik het niveau goed aankon. Daar wilde we stappen in maken, maar dat is helaas door blessureleed nog niet gelukt."

En vooral dat woordje 'nog' maakt nieuwsgierig. Krijgt Schuurman nogmaals de kans zich te bewijzen in Sittard? "Ja, daar zijn afspraken over gemaakt", zegt Schuurman glimachend. "Maar die afspraken hou ik lekker intern."

Vaderschap

Dat Schuurman zo lang niet inzetbaar was voor FC Dordrecht had ook te maken met een tweede knieblessure die hem parten speelde in zijn herstelperiode. Maar hij had een goede tijdsbesteding om zijn gedachten te verzetten. "Ik heb een mooi geluksmomentje gehad in de afgelopen tijd. Ik ben vader geworden in de tussentijd, dus er zijn ook mooie dingen op de wereld. Dat moeten we niet vergeten."

In het duel met Jong FC Utrecht maakte Schuurman na 70 minuten bij een 2-0 achterstand zijn rentree. Met name de nederlaag tegen directe concurrent Jong FC Utrecht zorgt ervoor dat Schuurman, die vorig seizoen veertien keer de aanvoerders band droeg, met een wrang gevoel terugkijkt.

"Ik ben gewoon een winaar. Ik baal ontzettend dat ik de ploeg niet heb kunnen helpen en dat we er met 3-0 afgaan tegen een concurrent. Als ik het relativeer ben ik blij dat ik weer heb gevoetbald op wedstrijdniveau."

FC Dordrecht bungelt dit seizoen wederom onderaan. De terugkeer van Schuurman zou voor verandering in de ploeg moeten zorgen. "Vanaf de zijkant is het moeilijk om te oordelen, dat doe ik liever ook niet. Maar ik denk dat ik een stukje ervaring, volwassenheid en kwaliteit kan brengen. Ik weet zeker dat ik mijn aanvallende impulsen kan toevoegen aan de ploeg."