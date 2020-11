Aboutaleb: bij regionale lockdown ook extra steun voor ondernemers

Vanaf woensdagavond gaan alle publiekelijk toegankelijke gebouwen in heel Nederland twee weken dicht, zo kondigden premier Rutte en minister De Jonge dinsdagavond aan tijdens de persconferentie. Daarnaast zei Rutte dat strengere regionale maatregelen, zoals een lokale lockdown, mogelijk zijn in de komende periode. Hij noemde daarbij specifiek Rotterdam en Zuid-Holland Zuid.

"Ik baal ervan als het moet, ik hoop dat tussen nu en komend weekend ook in Rotterdam een significante daling van de cijfers zichtbaar zal zijn", vertelt Aboutaleb over een eventuele aanstaande lockdown in Zuid-Holland Zuid en/of Rotterdam-Rijnmond. "Komt die er niet, dan krijgen we een slag met de hamer vanuit het kabinet. In dat geval vind ik wel dat er een extra steunpakket moet komen vanuit het Rijk, voor ondernemers hier in de regio."

"Met eventuele noodmaatregelen hier kun je mensen alsnog niet verplichten thuis te blijven", vervolgt Aboutaleb. "De ondernemers worden gedupeerd, maar mensen kunnen alsnog gaan winkelen in bijvoorbeeld Delft."

En een avondklok? "Liever niet. Dat heb je in oorlogssituaties. Maar als het RIVM zegt dat het kan bijdragen, wie ben ik dan om te zeggen dat het niet zo is? Bovendien kan de minister een avondklok uitroepen voor twee weken, zonder dat ik daar iets aan kan doen of daar extra wetgeving voor nodig is."

Hoge cijfers

Het aantal nieuwe coronabesmettingen per dag in onze regio stabiliseert de afgelopen dagen, maar is nog altijd zeer hoog. "Wij zitten ver boven de door het RIVM gedefinieerde signaalwaarde", vertelt Aboutaleb. "Hoe dat komt? Ik moet u het antwoord schuldig blijven, we kunnen enkel gissen. Het is in de grote steden altijd moeilijk, het is niet voor niks dat de levensverwachting hier lager is dan in andere delen van het land. Maar dat is een algemene redenering, ik heb geen wetenschappelijk bewijs voor specifiek deze situatie."

"Er wordt werkelijk alles uit de kast gehaald, we kijken naar alles. In de zomer hebben wij ongelooflijk veel acties ondernomen, met studenten en speciale doelgroepcommunicatie richting bijvoorbeeld migranten. Vervolgens hebben we ook een flinke testcapaciteit opgezet, we zitten inmiddels op 4.000 testen per dag. Het aantal besmettingen stabiliseert, maar moet naar beneden."

'Lockdown is nog geen feit'

"Het aantal virusdeeltjes in ons rioolwater is even hoog als in Amsterdam, waar het aantal besmettingen lager is dan hier", vervolgt Aboutaleb. "Dus hopelijk is dat een goed voorteken. Een lockdown is wat mij betreft in ieder geval nog geen feit."

Aboutaleb besluit woensdagochtend op Radio Rijnmond met woorden van steun aan alle Rotterdammers. " Ik wil de mensen in de stad een hart onder de riem steken: houd alstublieft vol. En daarbij spreek ik mijn ongelooflijke dank en bewondering uit voor het zorgpersoneel. En richting alle inwoners: help mee, geef niet op, dan hebben we samen perspectief op een mooie kerst."