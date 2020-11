Noodkreet veiligheidsregio Rotterdam: meld je aan om bij te springen in de zorg

'We hebben je NU nodig. Het water staat de zorg tot aan de lippen!' Met die noodkreet startte Veiligheidsregio Rotterdam afgelopen weekend een campagne om mensen te vragen om te komen helpen in de zorginstellingen in onze regio. Met succes.

Er hebben zich al meer dan 1500 mensen aangemeld. "Daar ben ik supertrots op", zegt Arjen Littooij, algemeen directeur van de Veiligheidsregio. "Maar we zijn er nog niet. We hebben nog honderden mensen nodig die ons kunnen helpen, want de nood is hoog."

Volgens Littooij rijden de ambulances tien tot twaalf procent meer ritten dan in hetzelfde periode vorig jaar en veel vaker dan tijdens de eerste golf. "Nu worden er veel meer coronapatiënten door de ambulances vervoerd. Soms moeten ze daar blijven liggen, omdat er geen plek is in het ziekenhuis. Of ze rijden rond langs andere ziekenhuizen, op zoek naar een plek. Dat betekent dus ook dat ambulances op een gegeven moment niet meer op tijd kunnen zijn voor andere noodgevallen."

In de persconferentie van dinsdagavond werd Zuid-Holland Zuid genoemd als een van de regio's waarin het aantal besmettingen niet snel genoeg afneemt. In dat geval moet je extra maatregelen nemen, vindt Littooij.

Enorme tekort

In de eerste golf waren er te weinig bedden. Toen werd een extra hospitaal in Ahoy gebouwd. "Nu hebben we vooral extra personeel nodig", zegt Littooij. "Daarom zijn we met de campagne gestart. We zoeken iedereen, liefst mensen met ervaring in de zorg, maar dat hoeft niet. Je kan ook patiënten vervoeren, maaltijden bezorgen of ouderen verzorgen in verpleeghuizen. De zorgketen zit nu verstopt."

Littooij wil nogmaals benadrukken hoe groot de nood in de zorg is. "Ik roep iedereen op die tijd heeft, om bij bij te springen. Dat hoeft echt niet full-time. We hebben honderden mensen nodig. Het gaat om betaalde banen, maar ook om vrijwilligerswerk."